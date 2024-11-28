Коломенские музеи стали площадками XII сезона «Музеи. Парки. Усадьбы»
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Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» стала одной из площадок XII сезона культурной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники олимпиады познакомятся с постоянными экспозициями музея, различными жанрами искусства и художниками, узнают историю старинного особняка, где ныне располагается картинная галерея, и биографию его владельца, а затем ответят на увлекательные вопросы, подготовленные музейными сотрудниками — они помогут по-новому взглянуть на мир искусства.
Также площадкой олимпиады станет музей-заповедник «Коломенский кремль» — очные туры пройдут в Краеведческом музее, усадьбе купцов Лажечниковых и музее боевой славы.
Ознакомиться с правилами участия в олимпиаде можно по ссылке. К участию в культурном мероприятии «Музеи. Парки. Усадьбы» приглашаются все желающие.
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