Коломенские музеи стали площадками XII сезона «Музеи. Парки. Усадьбы»

Участники олимпиады познакомятся с постоянными экспозициями музея, различными жанрами искусства и художниками, узнают историю старинного особняка, где ныне располагается картинная галерея, и биографию его владельца, а затем ответят на увлекательные вопросы, подготовленные музейными сотрудниками — они помогут по-новому взглянуть на мир искусства.

Также площадкой олимпиады станет музей-заповедник «Коломенский кремль» — очные туры пройдут в Краеведческом музее, усадьбе купцов Лажечниковых и музее боевой славы.

Ознакомиться с правилами участия в олимпиаде можно по ссылке. К участию в культурном мероприятии «Музеи. Парки. Усадьбы» приглашаются все желающие.

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