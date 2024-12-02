Коломенские фестивали включили в список лучших туристических событий России

Победителей ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards назвали в Нижнем Новгороде. Участниками финала стали 320 проектов из 56 регионов России и Республики Беларусь. В списке лауреатов — сразу 4 коломенских фестиваля из семи заявленных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Серебро в номинации «Лучшая идея туристического события» получил проект Коломенской городской библиотечной системы «Лажечников и Ко». Второе место как лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тыс. человек завоевал Всероссийский фестиваль спаржи, который ежегодно проходит в Коломне.

Еще одним призером стал проект культурного центра «Лига»: региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле» взял серебро в номинации «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма».

Второе место и специальный приз премии Russian Event Awards в номинации «Событие в области автотуризма» получил Международный фестиваль караванеров и авто путешественников «Caravanex». Об этом коломенском проекте расскажут на страницах отраслевого журнала о проведении конгрессов и деловых мероприятий «CongressTime».

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