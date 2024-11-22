Коломенская гимназия победила в конкурсе инициатив родительских сообществ

Гимназия № 8 в Коломне вошла в число победителей федерального конкурса инициатив родительских сообществ. Лауреаты, которые получат гранты на реализацию своих идей, были определены голосованием на заседании Всероссийского родительского комитета, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Коломенцы представили на конкурс свой проект по проведению ежегодной общешкольной «Битвы хоров» с участием учеников, учителей и родителей.

«Еще в 2014 году в гимназии возникла идея организовать конкурс, в котором смогли бы принять участие как можно больше ребят, родителей, учителей. Песня — это не только наиболее доступный жанр, но и возможность сплотить классный коллектив, привлечь родителей. А если внести в песню элемент театрализации, то получится маленький шедевр. К созданию шедевров подключились родители. То, с каким вдохновением все готовились к первому конкурсу, сколько мам и пап приняли участие в подготовке и в выступлениях, привело нас к решению сделать событие ежегодным», — рассказала заместитель директора гимназии № 8 Ирина Пантелеева.

Битва хоров в гимназии проводится уже 10 лет и каждый год меняет тему. Например, конкурсы прошлых лет были посвящены песням о родине и Подмосковье, композициям из отечественных мультфильмов и кинофильмов, любимым мелодиям бабушек и дедушек. В 2025 году темой Битвы хоров заявлено 80-летие Великой Победы.

«На средства гранта мы хотим приобрести необходимое оборудование для более качественного звучания при проведении Битвы хоров, например, акустическую систему, стойки для колонок, соединительный кабель, микшерный пульт, микрофоны», — поделилась планами Ирина Пантелеева.

Конкурс инициатив родительских сообществ проводится Всероссийским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. В 2024 году на конкурс родительскими комитетами из 89 регионов России было подано более 6000 заявок с проектами по развитию воспитательного пространства. Лауреатами стали 200 проектов, из них из Московской области — шесть.

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