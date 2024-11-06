Житель Коломны представит Московскую область на Всероссийском конкурсе

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Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2024» подвели в Подмосковье. Второе место и звание лауреата завоевал Александр Бобровников, учитель физической культуры Емельяновской средней школы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Участники регионального этапа состязаний демонстрировали свой профессиональный опыт в презентации „Я — учитель здоровья“ и провели урок с применением здоровьесберегающих технологий. Поздравляем Александра Владимировича Бобровникова с отличным результатом», — отметили в управлении образования городского округа Коломна.

Конкурс «Учитель здоровья России» проводится с 2014 года. Как подчеркнули в пресс-службе министерства образования Московской области, его цель — повышение профессионализма педагогов в сфере формирования культуры здоровья школьников.

В прошлом году учитель физической культуры школы № 30 городского округа Коломна Андрей Литвинов стал абсолютным победителем конкурса «Учитель здоровья России — 2023».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.