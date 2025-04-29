Колокольцев и министр ОАЭ обсудили борьбу с преступностью и терроризмом

Владимир Колокольцев встретился с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел ОАЭ Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» .

«Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с заместителем Премьер-министра, Министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов генерал-лейтенантом Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава российского МВД отметил высокий уровень и динамичное развитие отношений между Россией и ОАЭ, которые носят характер стратегического партнерства. Он подчеркнул, что обе страны твердо поддерживают идею многополярного мира, традиционные семейные и духовные ценности, а также принцип справедливости в международных делах.

Министр обратил внимание на важность деполитизации взаимодействия в правоохранительной сфере, в том числе в рамках международных структур. Особо было отмечено, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, сотрудничество между ведомствами двух стран не только не прекратилось, но и усилилось. Это подтверждается активным обменом делегациями, эффективным взаимодействием через Интерпол, в формате БРИКС и по другим направлениям.

Владимир Колокольцев выразил мнение, что укрепление правовой базы могло бы дать новый толчок двустороннему сотрудничеству. Знаковым событием стало подписание Меморандума о взаимопонимании между МВД России и МВД ОАЭ по вопросам борьбы с преступностью, которое состоялось в ходе встречи.

Российский министр акцентировал необходимость дальнейшего усиления совместной работы в противодействии экстремизму и развитии международного антитеррористического сотрудничества без двойных стандартов. Он заявил о заинтересованности в получении любой значимой информации о деятельности и перемещениях экстремистов и террористов, которая помогла бы их задержанию, привлечению к ответственности, а также пресечению их финансирования.

Колокольцев подтвердил готовность расширять обмен информацией с ОАЭ через каналы Интерпола. Сотрудничество в рамках этой организации уже успешно развивается, и здесь есть потенциал для дальнейшего роста.

Также была выражена заинтересованность в углублении взаимодействия в сфере подготовки кадров. В прошлом году для специалистов из ОАЭ в учебных заведениях МВД России впервые провели два курса повышения квалификации, а также организовали ознакомительный визит эмиратской делегации для изучения российского опыта.

Кроме того, на встрече была озвучена готовность МВД России к партнерству с ОАЭ в борьбе с киберпреступностью. Российская сторона открыта к обмену практическим опытом в области предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В завершение Владимир Колокольцев поблагодарил Сейфа Бен Заида Аль Нахайяна за плодотворные переговоры и выразил уверенность в дальнейшем расширении диалога между МВД России и МВД ОАЭ по всем направлениям сотрудничества.