Коллективу Павлово-Посадской больницы рассказали, как защититься от кибермошенников

Она рассказала, как не попасться на удочку аферистов и что делать при утечке данных.

Главное правило никогда не сообщать личную информацию по телефону и соцсетям. При подозрении на утечку стоит сразу позвонить в банк, заблокировать карту и обратиться в полицию.

С начала года в округе возбуждено 65 уголовных дел о кибермошенничестве, из них пять уже раскрыто.