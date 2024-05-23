Коллектив Волоколамска получил гран‑при Международного театрального фестиваля

Гран‑при XXVIII Международного театрального фестиваля «Русская классика. Лобня 2024» жюри присудило народному коллективу «Театр на валу» Волоколамского центра культуры и творчества «Родники», сообщается на сайте администрации Волоколамского округа.

Главной награды творческого форума театр удостоен за спектакль «Семь мисок, семь ложек» — постановку режиссера, заслуженного работника культуры РФ Ольги Бураковой по пьесе драматурга Нины Семеновой. Это наполненный сердечным теплом, пронзительный рассказ о матери, потерявшей на фронте семерых сыновей, но продолжавшей ждать своих детей домой.

Актриса Анна Васильева получила диплом за лучшее исполнение женской роли — главной героини Архиповны.

Дипломы «Его величество актер» вручены Анне Васильевой, Ирине Крипак и Наталье Дружининой — за яркие актерские работы.

Лобненский фестиваль проводится под эгидой союза театральных деятелей России. В жюри вошли преподаватели актерских дисциплин театральных учебных заведений.

«Я рада успеху нашего коллектива. Вместе с тем отмечу, что это спектакль на все времена. Верное материнское сердце всегда достойно преклонения, а в годы народных испытаний — особенно. Такая мысль мощно звучит в пьесе Нины Семеновой. И она актуальна сейчас», — сказала режиссер Ольга Буракова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.