сегодня в 18:03

Коллектив танца из Люберец стал лауреатом творческого конкурса в Казани

Коллектив уличного танца ZOOM Красковского культурного центра городского округа Люберцы принял участие в 74 международном творческом конкурсе-фестивале «Слияние культур» в Казани, артисты стали лауреатами II степени, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Конкурс собрал участников из разных городов России: Казань, Кемерово, Воронеж, Ярославль, Долгопрудный, Нижний Новгород, Люберцы и многие другие.

«Наш коллектив стал лауреатом 2 степени в номинации «Хореографическое творчество. Современный танец (уличные направления)». Ансамбль в трех возрастных категориях: младшая, старшая и смешанная старшая. Поздравляем наших артистов, желаем дальнейших творческих успехов и новых ярких выступлений», — отметил глава округа Люберцы Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.