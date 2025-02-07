Коллектив НИКИ детства в Мытищах поздравили с Днем российской науки

Сотрудники учреждения рассказали главе округа своей работе и новых разработках. Например, недавно было создано приложение, отсчитывающее уровень инсулина, который необходимо получить юным пациентам для поддержания здоровья. Оно уже внедряется в лечебный процесс. Несмотря на достигнутые успехи, НИКИ не стоит на месте. В будущем здесь планируется открывать новые отделения, которые помогут еще более комплексно следить за здоровьем ребят.

Юлия Купецкая поблагодарила специалистов и вручила коллективу института поздравительную памятную плакетку.

«Спасибо вам, что заботитесь о самом важном — о здоровье подрастающего поколения», — сказала Купецкая.

Заместитель директора по научной работе, профессор Елена Кондратьева рассказала, что в приоритете у сотрудников НИКИ детства — борьба с антибиотикорезистентностью и лечение орфанных заболеваний. Юных пациентов со всей страны лечит достойные специалисты.

Ученый совет НИКИ насчитывает 39 докторов наук, 79 кандидатов, осуществляют свою деятельность 5 научных подразделений, работает активный совет молодых ученых. Налажено международное сотрудничество, которое планируется развивать и дальше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.