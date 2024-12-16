Коллектив народного танца «Искорка» из Павловского Посада стал Лауреатом II степени в творческом фестивале

Коллектив народного танца «Искорка» из Павловского Посада, руководитель Елена Шишкина, принял участие во II Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств «Полет искусства». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Девушки стали Лауреатами II степени.

Коллектив «Искорка» стал призером в номинации: народно-сценический танец, возрастная категория: 12-13 лет, конкурсный номер «Эстонская полька».

«Поздравляем с заслуженной наградой! Мы гордимся вами и вашими достижениями. Пусть сегодняшний успех будет стимулом для будущих побед. Желаем новых ярких творческих свершений. Мы верим в вас, и знаем, что главные ваши победы впереди. Вперёд, к новым вершинам!» — отмечают руководители Дома культуры «Большедворский» в Павлово-Посадском городском округе.

Коллектив народного танца «Искорка» из Павловского Посада является постоянным участником местных, областных и Российских соревнований.

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