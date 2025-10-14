сегодня в 10:11

Всероссийская конференция «Образовательная система „Учусь учиться“ Л. Г. Петерсон: принцип успешности» прошла на площадке ГК «Издательство „Просвещение“. В ней приняли участие представители управленческих команд образовательных организаций из 57 регионов России, в их числе — педагогический коллектив лицей № 34, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из самых ярких моментов мероприятия стала торжественная церемония вручения награды «Знак качества — 2025», которая присуждается лучшим образовательным организациям из инновационной сети «Учусь учиться», лидирующим в области качества математического образования и внедрения высокоэффективных методик Л. Г. Петерсона.

По итогам работы 2024-2025 учебного года педагогический коллектив лицея № 34 удостоен высокой награды «Знак качества — 2025», еще раз подтвердив высокий профессионализм и преданность своему делу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.