Коллектив МБУ «Чеховское благоустройство» принял участие в стратегической сессии

Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев и зампред правительства Московской области Владислав Мурашов открыли сессию, обозначив ключевые темы — развитие управленческих навыков в сфере городского хозяйства, независимую оценку деятельности МБУ и кадровые проблемы, включая дефицит рабочих специальностей и уровень зарплат линейных специалистов.

В этом году внедрен ежеквартально обновляемый рейтинг муниципальных бюджетных учреждений, позволяющий оперативно выявлять проблемные зоны и принимать меры по их устранению. Владислав Мурашов отметил, что все 78 учреждений региона могут обратиться за поддержкой правительства для решения сложных вопросов. Также организованы выезды в муниципалитеты для оценки готовности к осенне-зимнему периоду и мониторинга специализированной техники.

Во время сессии прошла выставка с участием более 10 компаний, производящих коммунальную технику, была представлена новая система мониторинга работы спецтехники и дворников, а также организованы образовательные мероприятия — квест по работе с искусственным интеллектом и командная игра «Управление изменениями».

Цель стратегической сессии — повышение эффективности работы муниципальных учреждений и улучшение качества предоставляемых услуг населению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.