Коллектив из Рузы победил на областном фестивале-конкурсе «Мастер Мюзикла»

В Красногорске завершился Московский областной фестиваль-конкурс «Мастер Мюзикла», где коллектив «ЦКиИ г. Рузы» «Клипса-Калипса» одержал уверенную победу и стал Лауреатом l степени. Ребята представили на суд профессионального жюри мюзикл «Буратино», сообщила прес-служба администрации Рузского муниципального округа.

Это достижение — результат слаженной работы и большого труда. Все это заслуги не только юных артистов, но и руководителя и художника-постановщика Куценко Натальи Николаевны, а также хореографа Кузнецовой Екатерины Николаевны.

Юные артисты показали уровень, достойный большой сцены — от идеальной хореографии до мощного вокала. Каждый номер был заряжен эмоциями, а искренность исполнения тронула даже самых строгих зрителей. За этим успехом стоят месяцы упорных репетиций, слаженная работа педагогов и безграничная вера в ребят.

«Желаю, чтобы этот успех стал трамплином для новых проектов, а труд и любовь к искусству продолжали приносить плоды. Спасибо за ваш вклад в культурную жизнь города и вдохновляющий пример для всех, кто мечтает о сцене», — поздравил коллектив глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

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