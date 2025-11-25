Коллектив из Королева завоевал гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе

В Доме культуры «Юбилейный» Королева 23 ноября завершился масштабный Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Осенний триумф». Мероприятие собрало лучшие танцевальные коллективы со всей страны, которые продемонстрировали мастерство хореографии, выразительность движений и яркий артистизм, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание привлек образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Комета-Данс» Центра дополнительного образования «Орбита», под руководством Юлии Николаевой покорил сердца зрителей и жюри! Эмоции, яркость, сплоченность во время выступления дали блестящий результат!

За танцевальную композицию «Уж небо осенью дышало» коллектив награжден ГРАН-ПРИ!

Современный номер «Ритмы города» и композиция «Танец с веером» также были высоко оценены жюри и удостоены дипломами лауреатов I степени.

Фестиваль стал настоящей демонстрацией творческих возможностей современной российской хореографии и открыл новые имена талантливых исполнителей и педагогов-хореографов.

