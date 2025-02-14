Колледжи Москвы переходят на новые стандарты подготовки специалистов

«Газпром нефть» более двух лет развивает системное сотрудничество с организациями среднего профессионального образования Москвы в рамках программы «Лига колледжей», сообщает пресс-служба компании.

Благодаря адресной поддержке учебных заведений на предприятиях компании работают тысячи выпускников колледжей-партнеров. О преимуществах такого сотрудничества рассказал куратор проекта «Лига колледжей» компании «Газпром нефть» Булат Зарипов.

Платформа «Лига колледжей» была создана для унификации подхода к повышению качества профессиональной подготовки студентов. Ее реализация предупредит возможный дефицит рабочих специальностей и позволит компании уже через 2-3 года получить стабильный кадровый поток молодых профессионалов, готовых к рабочим задачам и адаптированных к реальным производственным процессам.

«Для достижения заложенных в проект целей мы обеспечиваем максимальное сближение предприятия и образовательного учреждения, благодаря чему осуществляется бесшовный переход учащегося из учебной среды в рабочую», — уточнил куратор проекта «Лига колледжей» компании «Газпром нефть» Булат Зарипов.

В столице стратегическим партнером крупнейшего колледжа — архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) — выступает Московский НПЗ «Газпром нефти». Профильные студенты проходят стажировку на современном производстве, а преподаватели получают методологическую поддержку от опытных специалистов МНПЗ и корпоративного университета «Газпром нефти».

Сезон практик на предприятии ежегодно объединяет несколько сотен студентов ведущих учебных заведений страны. Для подготовки кадров применяется инфраструктура учебного полигона Московского НПЗ, которая включает 3D-динамические модели технологических установок и VR-тренажеры. Реальная история выпускника колледжа № 26, прошедшего подобную практику, легла в основу документального фильма о карьерных возможностях молодежи «Рабочий класс» от LIFE doc.

«Возможность пройти производственную практику на площадке Московского нефтеперерабатывающего завода — это отличный шанс для студентов 26 КАДРа начать реализацию в профессии. Здесь ребята проходят максимально эффективную подготовку к реальной работе в отрасли: оттачивают свои навыки, используя современную инфраструктуру предприятия, перенимают опыт наставников», — добавила директор колледжа 26 КАДР Юлия Соколина.

Помимо этого, заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова прокомментировала высокотехнологичное производство МНПЗ.

«Высокотехнологичное производство Московского НПЗ требует соответствующей высокой квалификации персонала. Поэтому в рамках подготовки молодых специалистов особенно важно интегрировать ребят в реальную рабочую среду уже на этапе обучения по профессии. После производственных практик лучшие выпускники получают предложения по трудоустройству с перспективой дальнейшего карьерного и профессионального роста», — заключила она.