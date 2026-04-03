Колледж Серпухова провел телемост с колледжем Бреста

Телемост «Мост дружбы» между Губернским колледжем Серпухова и Брестским государственным колледжем легкой промышленности прошел 2 апреля в рамках международного сотрудничества. Преподаватели и студенты обсудили вопросы воспитательной и учебной работы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В онлайн-встрече приняли участие преподаватели и студенты двух учебных заведений. От имени директора Губернского колледжа белорусских коллег поприветствовала первый заместитель директора Татьяна Молчанова. Она подчеркнула важность взаимодействия между колледжами для повышения качества подготовки специалистов.

Заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова и советник по воспитанию Татьяна Ключанских представили систему воспитательной работы и рассказали о роли студенческого самоуправления. Заместитель директора по учебной работе Ольга Назина поделилась опытом подготовки дизайнеров и особенностями обучения по специальности «Дизайн (по отраслям)».

Директор Брестского государственного колледжа легкой промышленности Татьяна Карабанова рассказала о ключевых направлениях работы учреждения. По ее словам, особое внимание в образовательном процессе уделяется патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти и верности традициям.

По итогам телемоста стороны договорились о реализации совместных проектов и взаимных визитах, которые позволят студентам и педагогам обмениваться опытом и творческими идеями.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.