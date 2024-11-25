Колледж Подольска принял участие в трехсторонней межрегиональной встрече

На базе колледжа связи № 54 им. П. М. Вострухина состоялась трехсторонняя межрегиональная встреча по вопросам образовательной деятельности учреждений среднего профессионального образования (СПО). В мероприятии приняли участие представители трех ведущих регионов: Москвы, Московской области и Приморского края, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Подмосковье на встрече представили директор и заместитель директора Подольского колледжа имени А. В. Никулина Андрей Гридюшко и Денис Ильин.

В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы развития системы среднего профессионального образования, а также определили цели и задачи для совместной работы. Одним из важных итогов встречи стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между образовательными учреждениями. Это соглашение откроет новые возможности для реализации принципа опережающего образования и подготовки высококвалифицированных специалистов для разных отраслей экономики Российской Федерации.

«Мы сделали очень важный стратегический шаг для развития профессионального образования в Российской Федерации. Каждый из нас понимает, что на базе наших образовательных организаций растут и обучаются будущие специалисты для различных отраслей экономики страны, и мы уверены, что они должны быть настоящими профессионалами в своем деле», — отметил Андрей Гридюшко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.