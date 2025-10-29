Колледж Подмосковья стал призером Всероссийского конкурса проектных разработок

Колледж стал призером в номинации «Конструкторские проектные разработки». На конкурсе был представлен конструкторский проект по изготовлению устройства для буксировки автомобиля методом частичной погрузки. Устройство, представленное на выступлении, отличается высокой функциональностью и надежностью, что позволяет применять его в различных ситуациях, связанных с транспортировкой автомобилей. Проект выполнила команда преподавателей — Дмитрий Тюрин, Сергей Богданов и Руслан Аксенов — под руководством опытного наставника, руководителя структурного подразделения — Надежды Цыпляковой.

На конкурс были поданы разработки из 51 региона России. Участники представили свои проекты в трех номинациях: «Проектные разработки в социальной сфере», «Конструкторские проектные разработки» и «Творческие разработки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.