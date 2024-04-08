Колледж Подмосковья будет сотрудничать с колледжами и училищами Беларуси

К дню единения народов России и Беларуси была приурочена встреча делегации сотрудников и студентов Электростальского колледжа и представителей системы профессионального образования дружественной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На выставке «Россия» были подписаны соглашения о международном сотрудничестве с институтом развития профессионального образования и руководителями четырех колледжей и училищ Беларуси, которые реализуют подготовку по смежным с нашими профессиям. Достойно представила иностранным гостям колледж его руководитель Оксана Мосейчук.

Единые подходы к реализации приоритетных направлений работы в патриотическом воспитании, чемпионатном движении, трудоустройстве объединяют наши учреждения. Обоюдное желание по обмену опытом и повышению профессионального уровня педагогов выразили участники встречи.

Далее планируется организовать визит к партнерам, познакомиться с культурой Республики Беларусь и согласовать план развития совместной международной деятельности.

В пресс-службе ведомства добавили, что подписание соглашений о сотрудничестве открывает новые возможности для обмена опытом, повышения квалификации педагогов и развития совместных проектов в сфере профессионального образования между Россией и Беларусью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.