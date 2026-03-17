Колледж «Подмосковье» в Подмосковье расширил сотрудничество с Мособлгазом

Колледж «Подмосковье» развивает стратегическое партнерство с предприятием «Мособлгаз», предоставляя студентам возможности для производственной практики и дальнейшего трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Мособлгаз», одно из ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса региона, принимает студентов колледжа на производственную практику. Обучающиеся знакомятся с реальными рабочими процессами, перенимают опыт у специалистов и изучают специфику газовой отрасли. Успешное прохождение практики становится первым шагом к трудоустройству, поскольку предприятие заинтересовано в подготовленных кадрах по различным направлениям.

Особое внимание работодателей привлекает профессия «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», которую реализуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Специальность соответствует современным требованиям рынка труда и востребована в крупных компаниях.

В колледже подчеркнули, что сотрудничество с «Мособлгазом» выходит за рамки формального соглашения. Партнерство связывает образовательный процесс с реальным производством, делая обучение более практико-ориентированным и повышая конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.