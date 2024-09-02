Колледж «Подмосковье» провел собрания для первокурсников и их родителей

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках состоялись первые родительские собрания для первокурсников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время собраний представители колледжа подробно рассказали о правилах обучения, особенностях учебно-воспитательного процесса и практического обучения, а также об уровне подготовки специалистов, который соответствует всем современным стандартам. Были озвучены перспективы развития колледжа, режим работы, расписание занятий и меры контроля успеваемости и посещаемости.

«Мы стремимся создать для наших студентов все условия для успешного обучения и развития, чтобы каждый мог максимально реализовать свой потенциал», — подчеркнули в руководстве колледжа «Подмосковье».

Диалог с родителями прошел в продуктивной и открытой атмосфере, удалось обсудить множество организационных вопросов и наладить обратную связь.

В завершение встречи руководство колледжа поздравило всех участников с началом нового учебного года и выразило надежду на успешное завершение образовательной программы каждым из студентов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.