Колледж «Подмосковье» провел профориентационный день для школьников с ОВЗ

12 и 13 февраля 2026 года колледж «Подмосковье» организовал единый день профориентации для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из городских округов Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже «Подмосковье» прошел профориентационный день для учащихся 6-11 классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Школьники из городских округов Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки познакомились с профессиями, которые можно получить в колледже.

В рамках программы участники посетили мастер-классы, где на практике увидели особенности различных специальностей. Им рассказали о направлениях обучения и порядке поступления, а также показали современные мастерские и лаборатории.

Школьников сопровождали амбассадоры проекта «Профессионалитет», которые помогали ориентироваться в образовательной среде и отвечали на вопросы. В мероприятии участвовали представители управления образования городских округов, учреждений ПМПК и МСЭ, а также партнеры-работодатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.