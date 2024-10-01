Колледж «Подмосковье» пригласил школьников на день открытых дверей

19 октября с 11:00 до 14:00 в колледже «Подмосковье» пройдет день открытых дверей. Мероприятие будет проводиться в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В программе Дня открытых дверей гостей ждет знакомство с колледжем. Будущие абитуриенты и их родители (законные представители) смогут узнать о правилах приема, условиях поступления, ознакомиться с инновационными программами обучения и материально-технической базой.

Кроме того, гости смогут попробовать себя в профессиональных пробах, пообщаться со студентами и поучаствовать в мастер-классах. Планируется встреча с руководством и представителями колледжа, а также презентация профессий и специальностей. В ходе дня каждый сможет поговорить с работодателями и экспертами, чтобы получить ценную информацию о будущей профессии.

День открытых дверей пройдет по адресам:

СП№ 1, г. Солнечногорск, дер. Козино, ул. Санаторно-лесной школы № 1, д. 1;

СП№ 3, г. Клин, ул. Овражная, д. 2а;

СП № 7, г. Лобня, ул. Первая, д. 3;

СП№ 8, г. Химки, Березовая аллея, д. 1;

СП № 9, г. Химки, Юбилейный пр-кт, д. 59.

Более подробная информация размещена на сайте колледжа, вкладка «Абитуриенту».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.