Колледж «Подмосковье» пригласил школьников на день открытых дверей
Фото - © Министерство образования МО
19 октября с 11:00 до 14:00 в колледже «Подмосковье» пройдет день открытых дверей. Мероприятие будет проводиться в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В программе Дня открытых дверей гостей ждет знакомство с колледжем. Будущие абитуриенты и их родители (законные представители) смогут узнать о правилах приема, условиях поступления, ознакомиться с инновационными программами обучения и материально-технической базой.
Кроме того, гости смогут попробовать себя в профессиональных пробах, пообщаться со студентами и поучаствовать в мастер-классах. Планируется встреча с руководством и представителями колледжа, а также презентация профессий и специальностей. В ходе дня каждый сможет поговорить с работодателями и экспертами, чтобы получить ценную информацию о будущей профессии.
День открытых дверей пройдет по адресам:
- СП№ 1, г. Солнечногорск, дер. Козино, ул. Санаторно-лесной школы № 1, д. 1;
- СП№ 3, г. Клин, ул. Овражная, д. 2а;
- СП № 7, г. Лобня, ул. Первая, д. 3;
- СП№ 8, г. Химки, Березовая аллея, д. 1;
- СП № 9, г. Химки, Юбилейный пр-кт, д. 59.
Более подробная информация размещена на сайте колледжа, вкладка «Абитуриенту».
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.