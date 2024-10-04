сегодня в 14:29

В доме правительства Московской области состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Среди инициативных участников — представители некоммерческих организаций и бизнеса, волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Колледж «Подмосковье» был награжден дипломом призера — 3 место в номинации #МЫВМЕСТЕ — Россия.

В конце августа колледж представил проект «Колледж Неравнодушных» на региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ и одержал победу.

Целью проекта являлась помощь участникам СВО и людям, проживающим и обучающимся на территории ЛНР и ДНР. Образовательная организация реализовала работу пунктов сбора гуманитарной помощи, организовала взаимодействие и собрала помощь подшефному Новоазовскому индустриальному техникуму, провели благотворительные акции и реализовали работу по плетению маскировочных сетей.

В проекте «Колледж Неравнодушных» приняло участие более 5 тыс. человек.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.