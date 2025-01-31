Колледж «Подмосковье» и «Автозавод» Московской области начали сотрудничество

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На площадке индустриального парка «Есипово» в округе Солнечногорск прошло подписание соглашения о социальном партнерстве между автомобильным заводом Московской области и колледжем «Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

После ухода иностранного инвестора завод вновь наращивает производственные мощности и планирует многократно увеличить производство легковых автомобилей к III кварталу 2025 года.

Директор завода Николай Пронин в деловой беседе с директором колледжа Антониной Юдиной подтвердил большую заинтересованность в молодых перспективных кадрах в автомобилестроении.

«Заключенное соглашение позволит наладить тесное взаимовыгодное сотрудничество в вопросах организации производственной практики и дуального обучения студентов, обучающихся на профессиях и специальностях технического профиля», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.