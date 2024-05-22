Колледж «Подмосковье» готовит будущих машинистов-железнодорожников

Состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве и социальном партнерстве между колледжем «Подмосковье» и ЦППК, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На мероприятии присутствовали директор колледжа Антонина Юдина, заместитель гендиректора центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Роман Журков, глава городского округа Лобня Анна Кротова, а также первые заместители главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев и Евгений Аптекин.

С нового учебного года в колледже «Подмосковье» начнется обучение студентов по профессии «Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)». Срок подготовки по данной профессии составит 2 года 10 месяцев. Образовательная программа была разработана ведущими специалистами колледжа «Подмосковье» совместно с центральной пригородной пассажирской компанией.

Практическая подготовка студентов будет проходить в депо Лобня, где обслуживаются современные электроприводные поезда, принадлежащие ЦППК. Будущие специалисты получат возможность работать на современном подвижном составе и участвовать в реализации крупных транспортных проектов Центральной пригородной пассажирской компании.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.