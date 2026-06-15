Колледж «Энергия» в Подмосковье начал прием документов

Приемная кампания стартовала 15 июня в Подмосковном колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Абитуриенты могут подать документы на программы среднего профессионального образования в нескольких структурных подразделениях учреждения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Документы принимают во всех подразделениях колледжа. Главная образовательная площадка — Центр оборонно-промышленной подготовки в Реутове — открыла набор по ряду востребованных направлений. Среди них: техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем; разработка электронных устройств и систем; аддитивные технологии; технология машиностроения; техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства; сварочное производство; технология производства изделий из полимерных композитов; поварское и кондитерское дело; технологии индустрии красоты; оператор-наладчик металлообрабатывающих станков.

Абитуриентов и их родителей встречают амбассадоры «Профессионалитета» под руководством наставника Ирины Варыпаевой. Они рассказывают о программах обучения, возможностях трудоустройства и делятся личным опытом учебы, а также отвечают на вопросы поступающих.

Приемная комиссия работает с 15 июня по 15 августа. Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30, в субботу — с 9:00 до 13:00, воскресенье — выходной. Адрес: Реутов, Юбилейный проспект, дом 58. Телефоны для консультаций: +7 (495) 249-24-81, доб. 111; +7 (969) 039-31-10.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.