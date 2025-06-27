Колледж «Энергия» и аэропорт Домодедово объединили усилия в подготовке кадров

Подмосковный колледж «Энергия» и Московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на совместную работу в области подготовки квалифицированных кадров для транспортной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соглашение открывает новые горизонты для студентов и выпускников колледжа, обеспечивая им возможности трудоустройства и практико-ориентированного обучения.

Основные направления сотрудничества включают активное содействие в трудоустройстве выпускников как в самом аэропорту Домодедово, так и в компаниях-партнерах транспортной отрасли.

Особое внимание будет уделено практической подготовке студентов по наиболее востребованным специальностям, таким как машиностроение, информационные технологии, пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях, сестринское дело, техническое обслуживание авиадвигателей, строительство и другим перспективным направлениям.

Кроме того, соглашение предусматривает активный обмен опытом между образовательным учреждением и бизнес-структурами. Это позволит значительно повысить качество подготовки будущих специалистов и их соответствие реальным требованиям работодателей.

Соглашение, реализованное в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», стало важным шагом на пути к развитию образовательной среды и повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.