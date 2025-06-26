Количество жалоб на питание в соцучреждениях Подмосковья сократилось на 25%

Искусственный интеллект контролирует питание в 133 социальных учреждениях Подмосковья и уже помог устранить 1,9 тыс. нарушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Каждый день сотрудник соцучреждения фотографирует поднос с едой и загружает снимки в приложение «Проверки Подмосковья», а дальше происходит работа искусственного интеллекта. Нейросеть способна распознавать 154 блюда с точностью 96%. Ежедневно она обрабатывает более 400 фотографий, моментально выявляет все несоответствия с утвержденным меню и «подсвечивает» их ответственному сотруднику. Если нарушения подтверждаются, то ставится задача на их устранение.

С момента запуска проекта ИИ-контроль питания показал свою эффективность: искусственный интеллект обработал более 181 тыс. фото подносов с едой, а число жалоб на питание в соцучреждениях снизилось на 25%.

Подробнее об ИИ-проекте можно узнать на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.