Количество нелегальных организаций в Подмосковье снизилось почти в 3 раза

Банком России выявлена тенденция к сокращению количества «нелегалов» на финансовом рынке: за I квартал 2024 года их стало почти в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Это связано с появлением интернет-проектов, у которых нет физического адреса, а значит и привязки к определенному региону. Такие организации вносятся в предупредительный перечень, в котором на данный момент уже значится более 150 субъектов из Московской области.

Большую часть незаконных организаций составляют «черные кредиторы» — это лжеломбарды и поддельные микрофинансовые организации, которые могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности и менять условия договора на свое усмотрение.

Опасность для сбережений жителей представляют финансовые пирамиды и компании, использующие схему «возвратного лизинга», которая в большинстве случаев приводит к потере заложенного автомобиля.

ГУРБ Московской области рекомендует перед обращением в финансовую организацию проверить ее деятельность на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» и убедиться, что этой компании нет в предупредительном списке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.