Количество креативных кластеров в Москве за 5 лет выросло почти вдвое

На сегодняшний день в столице более 30 креативных кластеров. За последние 5 лет их количество увеличилось почти в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«При этом больше половины (креативных кластеров - ред.) — на территориях старых промышленных предприятий. Многие из них имеют уникальную архитектуру», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Так, «Центр Зотов» работает в здании Хлебозавода № 5, который был закрыт в 2007 году. Теперь здесь проходят различные культурные мероприятия. Креативный квартал был создан на бывшей фабрике «Трехгорная мануфактура». Сегодня на площадке располагаются более 150 резидентов.

Фестивали, концерты, выставки, спектакли и маркеты проходят в столичном Центре городской культуры «Графит».

Помимо этого, креативное пространство «Суперметалл» появилось в 2021 году на территории Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И. П. Бардина.

Также в настоящее время в мегаполисе продолжается создание кинокластера полного цикла «МЕТМАШ». Завершение строительных работ запланировано на 2030 год.

Поддержкой и продвижением творческого бизнеса, который является драйвером развития столичной экономики, занимается Агентство креативных индустрий.