Колхоз им Ленина на Камчатке требует от Росрыболовства 360 млн рублей

Камчатский рыболовецкий колхоз имени Ленина просит арбитражный суд Москвы взыскать 360 млн рублей с Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). Оно хочет оставить истца без квот на вылов макрурусов и палтуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в их руках материалы.

Иск в суд направили 30 апреля. Его еще не приняли к рассмотрению.

На Дальнем Востоке стороны с 2024 года ведут разбирательство по иску Росрыболовства о расторжении договоров с колхозом имени Ленина на вылов водных биоресурсов.

Ведомство в 2018 году подписало с предприятием три соглашения. Один касался вылова макрурусов в Северо-Курильской зоне, второй палтусов в Камчатско-Курильской подзоне, третий — палтусов в Западно-Камчатской подзоне.

Договоры были подписаны до конца 2033 года. Однако в 2022 и 2023 годах колхоз имени Ленина использовал квоты меньше, чем на 70%. Из-за этого Росрыболовство потребовало расторгнуть контракты.

В марте суд расторг договор на добычу макрурусов.