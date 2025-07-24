Колдун и наркоман задержаны за жертвоприношение шестилетнего ребенка

В индийской деревне Сарай Калан, на границе штатов Раджастан и Харьяна, произошло преступление на почве суеверий, пишет «Лента.ру».

38-летний Маной Праджапат, пытаясь вернуть ушедшую жену, обратился к колдуну по имени Сунил. Тот заявил, что богиня Кали требует кровавой жертвы, и велел убить шестилетнего племянника, принеся его сердце, кровь и 12 тысяч рупий (около 10,8 тысячи рублей).

19 июля Праджапат выполнил жуткий ритуал, зарезав ребенка, а затем попытался скрыть следы преступления. Однако полиция обнаружила тело в заброшенном доме после масштабных поисков. Как выяснилось, жена ушла от мужчины из-за его наркотической зависимости.

«Он хотел вернуть ее с помощью черной магии», — пояснил старший офицер Махавир Сингх.

Обоих — и заказчика, и колдуна — задержали.