Кол-центр ветеринарии Подмосковья принял почти 780 обращений в новогодние праздники

В новогодние праздники единый кол-центр государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области обработал почти 780 обращений от владельцев животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В период новогодних праздников владельцы домашних животных в Подмосковье чаще обращались за консультациями к специалистам. Единый кол-центр ветеринарии принял почти 780 звонков.

По данным министерства, около 100 обращений касались поиска ближайшей государственной ветеринарной клиники, еще 98 владельцев записывались на прием. Наиболее востребованными были консультации по вакцинации, оформлению ветеринарных справок для поездок, вопросам стерилизации и другим темам.

Кол-центр ветеринарии работает по телефону +7 (495) 668-01-25. В ночное время звонки принимает голосовой помощник «Вита». Найти ближайшее ветеринарное учреждение и узнать режим работы можно на портале «Мой АПК», где также доступна запись на прием через региональный портал госуслуг.

