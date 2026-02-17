Кол-центр регоператоров Подмосковья обработал более 32 тыс звонков с января 2026 г

С января 2026 года специалисты единого кол-центра трех региональных операторов Московской области приняли свыше 32 тысяч звонков и 8 тысяч письменных обращений от жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Кол-центр трех региональных операторов по содержанию территорий Московской области, расположенный в Пушкинском городском округе, с января 2026 года обработал более 32 тысяч звонков и 8 тысяч письменных обращений. В центре работают 44 специалиста.

Жители чаще всего обращались по вопросам взаиморасчетов, детализации платежей и задолженностей, заключения договоров, подачи заявлений, оформления документов, а также получения информации по вывозу отходов.

По данным министерства, по Сергиево-Посадскому оператору поступило около 11 тысяч звонков и более 4 тысяч письменных обращений, по Рузскому — более 10 тысяч звонков и свыше 1,5 тысячи обращений, по Каширскому — более 11 тысяч звонков и более 2,5 тысячи обращений.

Консультации предоставляются ежедневно с 8:00 до 20:00. Для связи с операторами доступны телефоны: Сергиево-Посадский — +7 (495) 568-06-22, Рузский — +7 (495) 568-00-59, Каширский — +7 (495) 781-20-70.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.