Коктейль-сюрприз и молочный эксперимент: как развлечь гостей на гендер-пати

Гендер-пати — это вошедший в моду за последний годы тип праздника: мероприятие, на котором гостям в торжественной и веселой обстановке объявляют пол будущего ребенка. Есть несколько способов сделать этот день запоминающимся и необычным: например, коктейль-сюрприз, эксперимент «Молочная магия» или веселый квест, сообщает Life.ru .

Коктейль-сюрприз — это напиток, цвет которого станет индикатором пола малыша: голубая матча или розовый бабл ти. Гостям предлагают отгадать, напитки закрывают крышечками и подают в непрозрачных стаканах, это помогает создать интригу и эффект неожиданности.

«Такой способ отлично сочетает в себе яркий вкус и насыщенный цвет, элемент неожиданности и веселое взаимодействие с гостями», — сказал бренд-бармен итальянских ресторанов «Перчини» Александр Лазарев.

Молочная магия — удивительное зрелищное шоу, когда в высокий прозрачный бокал или банку наливают молоко и пищевой краситель: его цвет опять же зависит от пола ребенка. Гостям предлагают по очереди вливать в эту смесь газированную воду или лимонный сок: молоко будет окрашиваться в разные цвета и постепенно раскроет интригу вечера.