Кофемашины в российских магазинах оснащают системой телеметрии

В торговых точках России ежедневно реализуются миллионы порций кофе. Для поддержания стабильного качества напитков и бесперебойной работы оборудования компании внедряют системы удаленного мониторинга. Такие решения автоматически собирают информацию о температуре, времени приготовления, загрузке устройств и количестве ингредиентов. Это даёт возможность техническим службам быстро устранять потенциальные сбои и совершенствовать процесс обслуживания.

По словам специалистов торговой сети «Пятёрочка», внедривших технологию в сентябре текущего года, телеметрия не только повышает надежность кофейных аппаратов, но и позволяет глубже изучить предпочтения клиентов.

Ежедневно клиенты «Пятёрочки» по всей России приобретают свыше 600 тыс. порций горячего кофе. Телеметрическая система обеспечивает дистанционное управление и отслеживание работы кофемашин в магазинах сети. Она дает возможность прогнозировать необходимость сервисного обслуживания, предотвращать сбои и решать стандартные задачи без привлечения выездных технических специалистов. На основе аналитики, которую собирает система, эксперты могут оптимизировать кофейный ассортимент и разрабатывать выгодные акции, точно соответствующие потребительскому спросу. Кроме того, телеметрия позволяет контролировать качество приготовления кофе и уровень сервиса, а также оперативно оповещать персонал о необходимости пополнить запасы ингредиентов или провести чистку аппарата.

«Высокое качество кофе – наш приоритет, ведь „Пятёрочка“ сегодня является лидером по продажам этого горячего напитка в России среди всех ритейлеров. Только за первое полугодие в нашей сети было куплено более 100 млн чашек кофе! Поэтому внедрение различных решений, помогающих сделать процесс приготовления этого напитка быстрым и надежным, – важная задача, позволяющая укреплять свои позиции на этом рынке, где мы нацелены стать № 1. В конечном итоге выигрывают покупатели, которые каждый день приходят за порцией ароматного и бодрящего кофе именно в „Пятёрочку“, – отметил директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети „Пятёрочка“ Георгий Кононов.

В сентябре 2025 года был завершен первый этап проекта – система телеметрии установлена в тысяче магазинов «Пятёрочки». После успешного завершения пробной эксплуатации её планируется распространить на всю сеть. В настоящее время кофемашины работают почти в 20 тысячах торговых точек компании.