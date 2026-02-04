Американский журналист Бен Суонн рассказал, что, согласно обнародованным министерством юстиции США документам, касающимся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого признали виновным в секс-торговле несовершеннолетними, выявлено свыше 911 электронных писем, где упоминалось слово «пицца», кодовые фразы с которым используют педофилы, сообщает RT .

«В недавно опубликованных материалах Джеффри Эпштейна более 911 электронных писем с обсуждениями на тему пиццы», — подчеркнул он.

Журналист разъяснил, что педофилы используют для общения кодовые фразы, например, «сырная пицца» вместо «детская порнография».

Суонн напомнил, что информация о так называемом «пиццагейте» впервые появилась после публикации WikiLeaks, когда были обнародованы приблизительно 50 тысяч электронных писем Джона Подесты, руководившего предвыборной кампанией Хиллари Клинтон.

При этом в 2010 году ФБР официально подтвердило, что это кодовый язык, которым пользуются педофилы.

В электронной почте Эпштейна обнаружено немало писем с неясными фразами о пицце, вечеринках с ней и детях, связанных с ней, отметил американский журналист.

Суонн утверждает, что еще десять лет назад рассказывал о педофилах в западных элитах — в тот период американские СМИ пытались уничтожить его репутацию, называя его «конспирологом» и «психом».

30 января Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых файлов по делу Джеффри Эпштейна, включая более 2 тысяч видеозаписей и 180 тысяч изображений.

