Код победы: объявлены победители Международной ИТ-Олимпиады для школьников

Кульминацией соревнований стал очный финал в формате CTF (Capture The Flag), где сильнейшие команды решали актуальные задачи из мира искусственного интеллекта и информационной безопасности.

В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края.

С 30 мая по 3 июня состоялся финальный очный этап Олимпиады на площадке кампуса «Школы 21», в котором финалисты решали 10 заданий в пяти категориях.

Награждение прошло на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, заместителя Председателя Правительства РФ, руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко, Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«От всей души хочу поздравить ребят — участников ИТ-Олимпиады. Вы уже сделали огромный шаг — создали платформу и трамплин в собственное будущее. В вашей жизни могут возникать разные ситуации, когда вы будете сомневаться, справитесь ли вы с теми или иными вызовами. Вспоминайте, что вы в своё время приняли решение участвовать в этом конкурсе, прошли все испытания, а ещё и победили! И это будет давать вам силы и уверенность, что вам по плечу любые задачи. Вы — те самые люди, которые будут строить наше совместное будущее. Желаю вам удачи на этом пути, уверенности и жизнестойкости! Помните, что побеждают не те, кто не падает. Побеждают те, кто после каждого падения находит в себе силы подниматься и двигаться вперед», — поделился Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Награждение финалистов ИТ-Олимпиады неслучайно сегодня проходит на ЦИПР. На выставке мы увидели передовые цифровые решения. Но за всеми этими разработками стоят люди. Чтобы ИТ-отрасль в России развивалась, необходимы в первую очередь высококвалифицированные кадры. Такими кадрами скоро станете и вы, заинтересованные молодые специалисты. Вы уже — часть индустрии. За последние 5 лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям в 2,5 раз. Более 230 тыс. студентов получили квалификацию по ИТ-профилю. В обучении кадров активно участвуют и крупнейшие компании. В рамках нацпроекта „Экономика данных“ мы запускаем новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике и искусственному интеллекту, беспилотным системам»», — уточнил заместитель Председателя Правительства РФ, руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Победители Международной ИТ-Олимпиады для школьников:

1 место — команда «0xY1» — сборная трех участников из Нижегородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

2 место — команда «КапибарыCTF» — сборная пяти участников из Московской, Ярославской областей, Республики Башкортостан и Москвы.

3 место — команда «ZipBomb» — три участника из Москвы.

Полный список команд победителей приведен на сайте Олимпиады.

Участники финала подготовили манифест Международной ИТ-Олимпиады для будущих участников и зачитали его на церемонии награждения.

Организаторами Международной ИТ-Олимпиады выступили правительство Нижегородской области при поддержке Правительства РФ. Технологический партнёр — международная школа программирования и математики «Алгоритмика». Генеральный партнер — Сбер.