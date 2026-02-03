Накануне Дня российской науки, при содействии Министерства науки и высшего образования РФ, был создан документальный фильм под названием «Россия — лаборатория мира», сообщает «Библиотека Российской академии наук» .

Эта картина рассказывает об исследователях с опытом работы за рубежом, для которых Россия стала главной площадкой для научной работы и профессиональной реализации.

Цель проекта — создать привлекательный образ науки в современной России, а также помочь в профориентации учащимся школ и вузов, побуждая их связать свою будущую исследовательскую и научную карьеру с Российской Федерацией.

Демонстрация Фильма будет идти с 2 по 13 февраля 2026 года по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Rud77oPW9fKVDg.