Ко Дню памяти и скорби проведут Всероссийскую акцию «Свеча памяти»

Представители общественных и патриотических объединений, жители России и зарубежья в 04:00 зажгут Свечи памяти в 83-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в 89 субъектах Российской Федерации, сообщили организаторы акции.

В День памяти и скорби добровольцы и все желающие соберутся у памятных мест, воинских мемориалов и на центральных улицах населенных пунктов, чтобы зажечь Свечи памяти, отдать дань уважения тем, кто погиб в годы войны и сражался с нацизмом.

Подробнее об акции можно узнать на портале волонтерыпобеды.рф.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.