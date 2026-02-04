Ко Дню науки ученые проведут лекции для школьников по всей стране

По всей стране 6 февраля состоится акция «Ученые — в школы», приуроченная ко Деню российской науки. В рамках этого проекта академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук, а также научные сотрудники университетов и исследовательских центров выступят с лекциями перед школьниками, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Мероприятие может пройти на базе самой школы, в специализированных познавательных центрах и лабораториях, а также в формате выездной экскурсии на природу. Оно предполагает в три этапа. Сначала ученый прочитает 30-минутную научно-популярную лекцию. Затем в течение 15 минут лектор ответит на вопросы аудитории и пообщается с участниками. Завершится встреча совместной памятной фотографией.

Проект «Ученые — в школы» решает несколько ключевых задач. Во-первых, это популяризация науки среди молодежи, которая помогает показать, что наука — это увлекательный мир исследований. Во-вторых, проект повышает привлекательность научной карьеры, демонстрируя ее перспективы. В-третьих, такие встречи формируют положительный и современный образ ученого как увлеченного профессионала.

Кроме того, акция укрепляет связи между школами и научным сообществом, создавая основу для будущего сотрудничества. Она также способствует развитию у школьников критического мышления и любознательности, стимулируя их задавать вопросы и искать ответы. Наконец, проект создает важный канал прямой коммуникации между наукой и обществом, давая молодежи доступ к актуальным знаниям и открытиям.

Таким образом, инициатива «Ученые — в школы» играет значимую роль в воспитании нового поколения исследователей и в сближении научной и образовательной сфер.