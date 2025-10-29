Ко дню народного единства запустили акцию «Пирог на четвертое»

Сообщество «Мастерской новых медиа» запустили акцию, посвященную Дню народного единства. Для участия нужно поделиться в социальных сетях или блогах видео, фото или рецептом приготовления национальных пирогов с хештегом #пирогначетвертое, передает пресс-служба «Мастерской новых медиа».

День народного единства часто воспринимается как дата с историческим подтекстом, но без живой традиции. Флешмоб «Пирог на четвертое» предлагает придать празднику домашнее, человеческое измерение — объединение не на площади, а за столом, где рядом стоят осетинский пирог, татарский эчпочмак, бурятский бууза и якутский рыбный пирог.

Механика проста: в этот день участники готовят или покупают пирог, угощаются им с близкими, соседями или случайными прохожими и выкладывают видео/фото/интересную историю с хештегом #ПирогНаЧетвертое. Можно также выложить контент (фото, видео, тест) любого понравившегося пирога, любимого/бабушкиного рецепта или любой контент, связанный с пирогами.

Пирог становится метафорой России — многослойной, с разными вкусами и характерами, но цельной и единой. Так рождается новая традиция: 4 ноября — день, когда вся страна делится пирогами, когда каждый может сказать: «Пироги разные, но стол у нас один». Это не просто флешмоб, а культурный жест, соединяющий людей через вкус, тепло и радость общего дома.