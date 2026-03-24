Кнопочный телефон вместо смартфона бьет по ребенку: психолог

«Иногда кнопочные телефоны предлагают как «безопасную альтернативу». Но для ребенка, особенно школьного возраста, это может стать источником дискомфорта. Потому что есть важное чувство — «я как все». Когда друзья обсуждают игры, переписываются, делятся чем-то, а у тебя «кирпич» без интернета, ребенок может чувствовать себя выпавшим из стаи. А это тоже удар по самоощущению», – сказала Гладких.

Она добавила, что если мы хотим перевести всех детей на кнопочные — это одно, но если ребенок оказывается в меньшинстве, это работает против него.

«Я не назову конкретный возраст, когда смартфон перестанет влиять негативно. Это не про возраст. Это про то, как родитель подходит к этому вопросу. Даете ли вы ребенку инструмент связи и развития или просто «затыкаете» его гаджетом, чтобы он не мешал. Контролируете ли вы экранное время и контент или пускаете все на самотек. Смартфон — это не враг и не друг. Это зеркало родительской позиции», – рассказала психолог.

Гладких отметила, что если позиция осознанная, то никакого вреда, даже у первоклассника, не будет. Если позиции нет — будет вред и в 15 лет или старше.

