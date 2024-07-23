Кнопочные телефоны и кассета Sony стали экспонатами музея «Культурный слой»

На сортировочных лентах предприятий по пререработке отходов сотрудники ежедневно находят уникальные предметы — от старинных украшений до редких фотоаппаратов. Благодаря внимательности работников и грамотной системе обработки находок эти артефакты получают вторую жизнь в музее «Культурный слой». В ююле коллекцию музея пополнили кнопочные телефоны и кассета Sony, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.