Кнопочные телефоны и кассета Sony стали экспонатами музея «Культурный слой»
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
На сортировочных лентах предприятий по пререработке отходов сотрудники ежедневно находят уникальные предметы — от старинных украшений до редких фотоаппаратов. Благодаря внимательности работников и грамотной системе обработки находок эти артефакты получают вторую жизнь в музее «Культурный слой». В ююле коллекцию музея пополнили кнопочные телефоны и кассета Sony, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
- Первая находка - телефон Motorola, который был легендой своего времени.
- Вторая интересная находка - телефон Texet.
- Третья находка - телефон Fly, который еще недавно был широко известен на российском рынке.
- Четвертая находка - кассета Sony EF 90, выпущенная примерно во второй половине 80-х годов.
Экспозиция музея «Культурный слой» вызывает интерес у школьников, студентов, представителей экологических и общественных организаций.
Филиалы музея расположены в Егорьевске и Солнечногорске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.