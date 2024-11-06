Княжевская: в Институте Генплана Москвы пройдет конференция о градостроительстве

При поддержке Москомархитектуры в Институте Генплана Москвы 28 и 29 ноября текущего года проведут научно-практическую конференцию «Актуальные аспекты градостроительной деятельности. Мастер-план». Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Конференцию разделили на две части. Первую посвятили практике мастер-планирования. Ее проведут в формате экспертных диалогов и дискуссий. Вторая часть будет состоять из презентаций исследовательских и научных работ по градостроительству и архитектуре. На протяжении двух дней участники конференции будут обсуждать экспертный анализ опыта мастер-планирования в различных регионах РФ, формирование агломерационных связей и перспективы создания 200 мастер-планов для развития российских населенных пунктов. Также во время цикла сессий участникам предстоит обсудить важность создания мастер-планов по различным направлениям — историческим и арктическим территориям, моногородам, наукоградам и туризму.

«Программа называется „Актуальные аспекты градостроительной деятельности“, значит, будем говорить о самом насущном и важном: современных трендах и инновационных подходах в градостроительном проектировании. В Институте Генплана сильная градостроительная школа. За плечами проектировщиков, архитекторов, транспортников самые масштабные проекты последних лет, реализованные в столице. Специалисты готовы этим опытом делиться», — отметила Княжевская.

Она добавила, что подобные мероприятия дают возможность идти в ногу со временем и опережать его.

Для участия в мероприятии пригласили преподавателей градостроительных вузов страны, представителей научного сообщества, региональных органов исполнительной власти, специалистов и руководителей лидирующих научно-исследовательских и проектных институтов России, архитекторов, представителей фонда «ДОМ.РФ», Минэкономразвития России и Минстроя.

Программа включает доклады по научным разработкам в сферах юридической практики, транспортных и инженерных коммуникаций, проектирования городских территорий.

По словам директора Института Генплана Москвы Татьяны Гук, в институте традиционно инициируют дискуссии на темы градостроительства.

«Мы обсуждаем с профессиональным сообществом развитие территорий и нормативной базы, строим гипотезы о том, как будут развиваться наши города. И эта конференция должна объединить как самые интересные остроактуальные темы, так и лучших экспертов отрасли и органов исполнительной власти», — сказала Гук.

Подробная программа и состав участников доступны по ссылке: https://conf.genplanmos.ru/.

Конференцию проведут в деловом пространстве АНО «Среда возможностей», «Москва-Сити», башня «ОКО», по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 21, стр. 2, 4-й этаж.

Необходима регистрация на сайте для участия. Конференцию проводят при поддержке Москомархитектуры.