Книгу «От блокадницы Потомкам» презентовали в Павловском Посаде

В Павловском Посаде, в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», был презентован проект «История в стихах», который реализовали ребята из Молодежного парламента Павлово-Посадского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это история про инициативу, про искреннее желание сохранить память, про труд и настоящую командную работу.

Главной героиней проекта стала Земфира Петровна Матяшева — блокадница, поэтесса, которая в своих стихах рассказывает о детстве в военные годы, эвакуации, жизни в Ленинграде во время блокады и многом другом.

Всё началось с того, что в феврале ребята узнали: рукописи стихов Земфиры Петровны нуждаются в перепечатке. И молодежь сама взялась за дело — вручную перепечатали, отредактировали, подали проект на конкурс «Патриотизм в действии» Молодой Гвардии Подмосковья. Победили, получили финансирование, сами подготовили тираж — и вот готова книга «От блокадницы потомкам»!

В результате напечатали 200 экземпляров, которые теперь будут переданы в школьные и городские библиотеки, чтобы эти строки сохранились для новых поколений.

23 июня в Гимназии Павловского Посада состоялась первая презентация. Земфира Петровна лично пришла на встречу, рассказала свою историю, а ребята подарили первые книги главному создателю произведений и школьной библиотеке.

«Какая же у нас все-таки потрясающая молодежь. Молодежный парламент и Молодая Гвардия сработали по-настоящему слаженной командой. Горжусь нашими ребятами — их инициативами, энергией, их способностью видеть главное и делать важные дела», — отметила депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.