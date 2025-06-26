Книги Алекса Лесли снимут с продажи после скандала с домогательствами в Москве

В пресс-службе издательства «Эксмо» заявили, что книги Алекса Лесли «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и другие будут сняты с продажи после того, как на коуча возбудили уголовное дело, сообщает Газета.ru .

«Издательство приняло решение приостановить продажи всех четырех книг, карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах будут закрыты и недоступны», — отметили представители «Эксмо».

Книги Лесли больше нельзя найти на сайте издательства, а страница автора выдает ошибку «404». Однако приобрести работы коуча все еще возможно на маркетплейсах.

Алексу Лесли 43 года, он родом из Белоруссии. Коуч позиционирует себя как «гуру секса». 24 июня в Москве его ученики, выполняя задание блогера, приставали к женщинам, трогая их интимные места. На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Лесли по подозрению в склонении к изнасилованию. В данный момент он находится за пределами России.