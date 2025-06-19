Клубнику ниже рыночной стоимости можно будет купить на «Празднике урожая» в Ленинском округе

В Ленинском городском округе стартовал «Праздник урожая клубники». 20 точек для размещения нестационарных торговых объектов и продажи ягод фермерам бесплатно предоставила администрация муниципалитета. 9 из них уже зарезервированы местным производителем. Об этом сообщила пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

«В Ленинском округе — два сельхозпроизводства. Одно из них — Совхоз имени Ленина — как раз специализируется на выращивании клубники. Также мы ждем на нашем мероприятии ягодную продукцию местного селекционно-технологического института садоводства. Кроме того, готовы предоставить бесплатные места для продажи ягод производителям и других округов Подмосковья», — приводятся в сообщении слова начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия муниципальной администрации Андрея Асеева.

Он подчеркнул, что в соответствии с требованиями министерства сельского хозяйства Подмосковья и руководства Ленинского округа, участников фестиваля будут тщательно контролировать не только на предмет качества продаваемой продукции и соблюдения законодательства, но и в вопросе ценообразования: стоимость ягод должна быть ниже рыночной и варьировать в пределах от 500 до 800 рублей за килограмм клубники.

В пресс-службе добавили, что фестивали сельскохозяйственной продукции в Московской области проводятся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Фестиваль в Ленинском округе продлится до 30 июля. Точки продажи ягод будут организованы в микрорайонах Купелинка, Ново-Молоково, Дрожжино, Боброво, в поселке Развилка, Зеленые аллеи, в 6-м микрорайоне и центральной части города Видное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.