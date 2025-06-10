«Клубничная Луна»: редкое астрономическое явление собрало тысячи зрителей

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В ночь с 10 на 11 июня жители Северного полушария стали свидетелями уникального астрономического явления — «Клубничной Луны».

Розовато-красноватый диск светила опустился необычно низко над горизонтом впервые за последние 10 лет.

Традиционное название явления восходит к обычаям коренных народов Америки, связывавших июнь с периодом сбора клубники. В отличие от Северного полушария, где Луна казалась особенно крупной и яркой, жители южных широт наблюдали её на рекордном удалении от Земли.

Астрономы отмечают, что для наслаждения этим зрелищем не требовалось специального оборудования — необычный оттенок и внушительные размеры лунного диска были прекрасно видны невооружённым глазом.

Тысячи фотографий, сделанных любителями со всех уголков страны, уже заполонили социальные сети.